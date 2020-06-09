В США намерены ввести новые санкции против России, Китая и Ирана

Вашингтон, 9 июня. Группа конгрессменов от Республиканской партии в Палате представителей намерена предложить новый пакет санкций против России, Китая и Ирана. Об этом сообщил член Конгресса США Грег Стьюби.

По его словам, новые ограничения будут представлены во вторник, 9 июня.

«Да, предполагается, что это будет представлено завтра и подробно изложит новые санкции и внешнеполитический международный подход к России, Китаю и Ирану», — заявил Стьюби.

Он пояснил, что введение дополнительных санкций необходимо в связи с истечением срока действия оружейного эмбарго в отношении Ирана.

«Срок действия оружейного эмбарго в отношении Ирана истекает в октябре. Мы, разумеется, не считаем, что Китай и Россия должны поставлять вооружения иранским властям», — отметил конгрессмен.

Помимо этого, республиканцы планируют предложить ряд мер, препятствующих экономическому сотрудничеству Ирана и Ирака. Также они будут рекомендовать ограничить предоставление помощи Ливану, поскольку в итоге американские средства поступают шиитскому движению «Хезболла».