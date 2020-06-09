Ефремова могут поместить под домашний арест после смертельного ДТП

Москва, 9 июня. Следствие намерено ходатайствовать о домашнем аресте актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Следствие планирует ходатайствовать о домашнем аресте актера Михаила Ефремова», — сообщил источник.

По данным источника, мера пресечения Ефремову может быть изменена с подписки о невыезде на более строгую после переквалификации уголовного дела.

«Так как дело переквалифицировано на более тяжкую часть статьи, Ефремову могут изменить меру пресечения с подписки о невыезде на более строгую — домашний арест либо заключение под стражу», — добавил источник.

В понедельник в Москве на Смоленской площади произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. Актер, будучи за рулем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Сам он не пострадал, однако второй водитель получил тяжелые травмы. Позже мужчина скончался в больнице.

После смерти пострадавшего уголовное дело в отношении Ефремова переквалифицировали на часть статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.