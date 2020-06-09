Ефремов 10 раз нарушил ПДД с начала года

Москва, 9 июня. Актер Михаил Ефремов с начала 2020 года десять раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

Как пишет ТАСС, по его словам, все штрафы были оплачены им вовремя.

Правоохранительные органы переквалифицировали дело в отношении актера Михаила Ефремова после смерти пострадавшего в аварии с его участием в Москве. Как уточнили в полиции, после смерти пострадавшего уголовное дело переквалифицировали на часть статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Во вторник стало известно, что водитель, пострадавший в аварии, погиб.

Напомним, актер Михаил Ефремов, который в понедельник вечером спровоцировал крупное ДТП в центре Москвы, на камеру полицейским признал свою вину. Во время дачи показаний он также заявил, что выпил перед тем, как сесть за руль.

Напомним, в Москве на Смоленской площади произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. Актер, будучи за рулем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Сам он не пострадал, однако второй водитель получил тяжелые травмы. Чтобы извлечь его из искореженной машины, понадобилась бригада спасателей МЧС.