События в Ираке: обзор контртеррористической операции «Герои Ирака»

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает о ходе операции «Герои Ирака», запущенной 2 июня в провинции Киркук.

Со старта операции «Герои Ирака — победа суверенитета» прошла неделя.

Это уже вторая по счету контртеррористическая операция, запущенная с начала премьер-министерского срока Мустафы аль-Казыми, бывшего главы Аппарата национальной контрразведки. С момента назначения аль-Казыми на должность и формирования кабинета министров 7 мая прошел месяц. В это время шли многочисленные консультации с руководителями силовых структур и командующими оперативных направлений — Мустафа аль-Казыми решил «зайти с козырей» и показать эффективность работы правоохранительных органов.

В середине мая была проведена операция «Львы Заевфратья», в ходе которой был арестован Абду Нассер Кардаша — это событие назвали «важнейшей частью операции». По факту, проехавшиеся за два дня до границы с Сирией колонны боевой техники лишь создавали видимость операции, но фактически ее не проводили. А Абду Нассер Кардаш, один из руководителей ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ), был схвачен в Сирии Международной коалицией во главе с США чуть ли не в прошлом году — его специально приберегли для громкого повода.

Поэтому стартовавшая 2 июня операция «Герои Ирака», которая, по первоначальным данным, должна была идти до 7 июля — по крайней мере, об этом косвенно свидетельствовал введенный в Киркуке комендантский час, — была воспринята скептически.

Старт первого дня операции:

Общая путаница с составом сил и средств, несоответствие района проведения операции фактическим зонам активности задействованных соединений и невнятная хронология событий не позволяют по достоинству оценить масштаб и эффективность операции.

По сути, целями «Героев Ирака» стали все те районы на стыке провинций Киркук, Салах эд-Дин и Дияла (которая, отметим, не была включена в официальный список регионов операции). Там действуют «спящие ячейки» террористов «Исламского государства»1 (ИГ, ИГИЛ1; запрещена в РФ), а бойцы, стоящие на редких блокпостах правительственных сил, боятся по ночам выходить на позиции. Была большая необходимость в операции из-за резкого роста активности ИГ в апреле и мае и де-факто возрождении «Исламского государства в Ираке».

Так, долину Хамрин еще в 2018 году прозвали «пустошью смерти»: из-за обилия пещер, перевалов и хребтов, которые давали укрытие террористам, там без вести пропали десятки людей и единиц техники.

Но вот саму операцию проводить, наверное, надо несколько иначе. На данный момент это выглядит как маневры огромных колонн техники в горах и пустыне, и каждому видно эти колонны за 5–10 километров.

5 июня, на третий день проведения операции, было объявлено о старте «второй фазы» — при том, что первая фаза никаких успехов не принесла.

Брифинг официального представителя Главнокомандующего ВС Ирака Яхьи Расула.

Второй стадией операции стала зачистка провинции Дияла. Оперативное командование «Салах эд-Дин» отчиталось о прочесывании горной гряды Хамрин, которая тянется из провинции Дияла в Киркук.

Была обеспечена безопасность в районе нефтяных месторождений «Аляс»: уничтожен автомобиль, два убежища боевиков и тоннель. В ходе операции обнаружено 25 самодельных взрывных устройств и 35 минометов.

Международная коалиция и отряды «Хашд Шааби» подводили результаты отдельно, и крайне сложно оценить, пересекаются эти результаты или нет, поскольку те же ХШ действуют, как ни странно, при поддержке коалиции.

Итоги деятельности Международной коалиции в рамках операции:

— проведено 17 операций по задержанию и аресту 50 боевиков;

— уничтожено 25 убежищ;

Итоги деятельности отрядов «Хашд Шааби»:

— зачищено 43 деревни;

— обнаружено 11 тоннелей;

— выявлено 122 здания-«штаб-квартиры» боевиков;

— обезврежено 2 «пояса шахида», 4 заминированных автомобиля и 10 мотоциклов;

— освобождено 3 заложника.

Моменты операции

Подразделения 22-й бригады «Хашд Шааби» («Бадр»).

В ходе операции в Карат Табба в провинции Дияла были обнаружены документы боевиков на испанском языке.

Зачистка лагеря Аиша в провинции Дияла силами «Хашд Шааби».

Обнаруженный тоннель в Джебель Хамрин.

15-я и 20-я дивизии ВС Ирака в пустыне Найнавы.

Нарезка кадров с зачистки округа Махмур.

Первая пехотная дивизия ВС Ирака на стыке провинций Киркук и Салах эд-Дин.

16-й бригада ХШ прочесывает Телль Эйд к западу от города Дакук.

Кадры участия 14-й бригады ХШ.

Трофеи «Хашд Шааби»:

Управление военной разведки отчитывается о срыве планов боевиков в уезде Аз-Заб (запад провинции Киркук).

1 Организация запрещена на территории РФ.