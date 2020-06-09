Прокуратура взяла на контроль дело Ефремова из-за «пьяного» ДТП

Москва, 9 июня. Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование дела актера Михаила Ефремова, об этом сообщили в ведомстве.

«Прокуратура Москвы поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП на Смоленской площади», — говорится в сообщении пресс-службы.

В понедельник в Москве на Смоленской площади произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. Актер, будучи за рулем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Сам он не пострадал, однако второй водитель получил тяжелые травмы. Позже мужчина скончался в больнице.

После смерти пострадавшего уголовное дело в отношении Ефремова переквалифицировали на часть статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы. Следствие намерено ходатайствовать о домашнем аресте актера.

На видео с места ДТП видно, что актер с трудом говорит и стоит на ногах. Он перебивает речь полицейского и заявляет: «Я виноват». На вопрос правоохранителя: «Вы выпили?», актер признается: «Да».