Ученые заявили, что эпидемия коронавируса в Китае могла начаться еще в августе 2019 года

Москва, 9 июня. Коронавирус нового типа мог начать распространяться в Китае еще в августе. К такому выводу пришли ученые из Гарвардской Медицинской школы, Бостонского университета общественного здравоохранения и Бостонской детской больницы в США, изучив спутниковые снимки больничных парковок в китайском городе Ухань.

Также, по словам специалистов, об этом свидетельствуют тенденции поиска в Интернете. Они проанализировали спутниковые снимки парковок крупных больниц, расположенных в Ухани, за период с 9 января 2018 года по 30 апреля 2020 года и заметили «резкое увеличение» транспорта на больничных парковках в августе. В декабре наблюдалось максимальное число машин.

Кроме того, ученые зафиксировали, что был всплеск поисковых запросов в китайской поисковой системе Baidu со словами «кашель» и «диарея». Это произошло буквально за три недели до появления подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа.

Главный инновационный директор Бостонской детской больницы Джон Браунштейн заявил CNN, что полученные данные можно назвать убедительными.

«Теперь мы знаем, что желудочно-кишечные симптомы являются действительно важным маркером для COVID-19», — заметил он.

По его словам, нельзя подтвердить, был ли увеличенный объем транспорта непосредственно связан с новым вирусом.

«Наши данные подтверждают другие недавние работы, показывающие, что появление [коронавируса] произошло до идентификации на рынке морепродуктов «Хуанань», — подчеркнул Браунштейн.

Полученные данные «подтверждают гипотезу о том, что вирус возник естественным путем в Южном Китае и потенциально уже циркулировал во время появления Уханьского кластера», добавил специалист.

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце 2019 года. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. Главные симптомы заражения — температура, сильный насморк, затрудненное дыхание и боль в горле.

Власти китайского города Ухань в декабре 2019 года скрыли масштабы вспышки коронавируса, заявил старший медицинский советник правительства КНР Чжун Наньшань. По его словам, он заподозрил уханьские власти во лжи после того, когда на протяжении 10 дней число выявленных случаев COVID-19 в городе не менялось, а в других странах новые случаи фиксировали ежедневно.