В Госдуме призвали строго наказать Ефремова за смертельное ДТП

Наказание за ДТП, совершенное в пьяном виде, должно быть самым строгим. Так глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев прокомментировал журналистам аварию с участием актера Михаила Ефремова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Конечную вину, безусловно, должен признать суд. Сейчас идет следствие. Но если оно подтвердит, что Михаил Ефремов был пьян и по его вине погиб человек, то наказание за такое ДТП должно быть самым строгим. Закон един для всех», — сказал он.

Депутат напомнил, что в 2019 году Госдума приняла поправки в УК РФ, которые ужесточили наказание за «пьяные» дорожно-транспортные происшествия. Это была инициатива всех парламентских фракций, отметил парламентарий.

«Поправки получили широкий общественный резонанс и поддержку граждан. Фактически мы приравняли наказание за такие ДТП к наказанию за убийство: в случае гибели одного человека срок лишения свободы может составить от 5 до 12 лет, а в случае гибели двух и более лиц — до 15 лет», — рассказал Пискарев.

Законодатель добавил, что статистика по ДТП в России к тому времени была неутешительной: ежегодно под колесами пьяных водителей погибало более 4 тысяч человек, и более 20 тысяч становилось инвалидами.

Ранее актер Михаил Ефремов, который в понедельник вечером спровоцировал крупное ДТП в центре Москвы, на камеру полицейским признал свою вину. Во время дачи показаний он заявил, что выпил перед тем, как сесть за руль.

Позднее стало известно, что водитель-курьер Сергей Захаров, пострадавший в аварии, скончался в больнице от внутреннего кровотечения в результате множественных переломов.