Ефремова доставят в суд во вторник по делу о смертельном ДТП

Москва, 9 июня. Актера Михаила Ефремова во вторник доставят в суд из-за смертельного ДТП с его участием, следователь Следственного управления ГУ МВД будет ходатайствовать об избрании меры пресечения. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

«Его не вызовут на допрос, а сегодня следователь Следственного управления ГУ МВД будет ходатайствовать об избрании меры пресечения. Его повезут в суд», — пояснил источник ФАН.

Источник подтвердил, что уголовное дело в отношении Ефремова переквалифицировали на часть статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

В понедельник в Москве на Смоленской площади произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. Актер, будучи за рулем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Сам он не пострадал, однако второй водитель получил тяжелые травмы. Позже мужчина скончался в больнице.

Видео, опубликованное телеканалом RT, было сделано после аварии. На кадрах отчетливо видно, что актер с трудом говорит и стоит на ногах. Он перебивает речь полицейского и заявляет: «Я виноват». На вопрос правоохранителя: «Вы выпили?», актер признается: «Да».