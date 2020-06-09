Коронавирус 9 июня в РФ и мире: статистика, количество смертей, последние новости

В России выявлено 8595 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Подробнее о ситуации в мире и России — в материале Федерального агентства новостей.

Данные по России на утро 9 июня

На 9 июня 2020 года число заболевших на территории Российской Федерации составляет 485 253 (+8595), выздоровело 242 397 (+11 709), умерло 6142 (+171). Лидерство по числу новых заболеваний за сутки занимают Москва (+1572), Московская область (+739) и Санкт-Петербург (+318).

Ситуация по коронавирусу в мире на утро 9 июня

— Всего зараженных 7 118 471 (+119 100 за сутки) — Скончались 406 522 человек — Выздоровевших 3,29 миллиона человек

Самая пострадавшая от коронавируса страна — США (1,96 миллиона зараженных).

Данные по Украине на 9 июня

По информации министерства здравоохранения страны, официально на Украине на утро 9 июня было зафиксировано 27856 (+394 за сутки) случая заражения новым типом коронавируса. Всего в стране скончалось 810 человек (+10 за сутки), всего выздоровело 12412 (+217 за сутки).

Лидерами по числу заболеваний стали Черновицкая область (3729 случай), Киев (3523 случая) и Львовская область (2211 случаев).

Ситуация ухудшается

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сделал тревожное заявление. По его словам, ситуация с коронавирусной инфекцией в мире продолжает ухудшаться.

В целом улучшение эпидемиологической обстановки эксперты ВОЗ фиксируют в странах Европы.

«ВОЗ стало известно о семи миллионах случаев заражения коронавирусом в мире. 400 тысяч из зараженных умерли от инфекции с начала пандемии. Несмотря на то, что ситуация в Европе улучшается, относительно глобального масштаба она ухудшается», — заявил глава ВОЗ.

Польша открывает границы

Польша в скором времени собирается открыть свои границы, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский.

По информации Министерства здравоохранения Польши, общее количество выявленных случаев коронавирусной инфекции в стране превысило 27 тысяч, 1166 человек скончались.

Ранее в связи с распространением COVID-19 польские власти приняли решение закрыть свои внешние границы. Это решение действует до 14 июня.