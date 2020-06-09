В России выявили 8595 новых случаев коронавируса за сутки

Москва, 9 июня. За последние сутки в России выявлено 8595 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 8595 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений — 3 277 (38,1%)», — говорится в сообщении оперштаба.

Первая тройка субъектов с наибольшим числом выявляемых за сутки пациентов с коронавирусом сохраняется: Москва (1572 пациента), Московская область (739) и Санкт-Петербург (318).

Ни одного нового пациента в минувшие сутки не зафиксировали в Севастополе и Ненецком автономном округе.

Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране достигло 485 253, а количество выздоровевших — 242 397. Умерли за время эпидемии в РФ 6142 человека.

Количество зараженных коронавирусом в мире, по данным на утро 9 июня, составляет 7 118 471. Свыше 3,29 млн человек справились с заболеванием, 406 522 человека скончались. Самой пострадавшей от пандемии страной продолжают оставаться США, где уже 1,96 миллиона инфицированных.

Накануне глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в мире продолжает ухудшаться. По его словам, в последнее время фиксируется улучшение эпидемиологической ситуации в странах Евросоюза, но в мировом масштабе положение становится лишь менее позитивным.