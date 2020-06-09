Мальчик из Кении получил президентскую премию за изготовление машины для мытья рук

Девятилетний кениец Стив Вамукота, который ранее изобрел машину для мытья рук, получил президентскую премию.

Жители деревни, в которой Стив проживает со своим отцом, благодарны мальчику за его изобретение. В основе механизма работы машины лежат две деревянные педали, при помощи которых подается мыло и вода. Когда человек наступает на педаль для подачи воды, приводится в действие рычаг, который движется вверх и толкает резервуар для воды, поворачивая его, чтобы выпустить воду. По такому же принципу работает педаль для подачи дезинфицирующего средства. Таким образом, можно помыть руки, не касаясь крана и бутылки с мылом.

Вклад юного изобретателя не остался незамеченным. 15 мая Стив Вамукота получил президентский грант, став таким образом самым молодым из 68 человек, получивших награду от президента Ухуру Кениата. Губернатор провинции Уиклифф Вангамати и сенатор Клеофас Малала также решили поблагодарить школьника за его вклад в борьбу с коронавирусом. Представители власти предложили оказать содействие в дополнительном финансировании начального и среднего образования мальчика, а также найти специальную школу, которая поможет развить талант ребенка.

По состоянию на 8 июня в Кении официально зарегистрировано 2 767 случаев заражения COVID-19, в том числе 84 смертельных случаев и 752 случая выздоровления.