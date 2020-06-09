Эксперты нашли 1,05 промилле у устроившего смертельное ДТП Ефремова

Москва, 9 июня. Проверка актера Михаила Ефремова на алкоголь показала среднюю степень опьянения. Об этом Федеральному агентству новостей (ФАН) сообщили источники.

«При «продувке» Михаила Ефремова обнаружено 1,05 промилле алкоголя. Это относится к средней степени опьянения», — говорилось в сообщении; отмечалось, что проверка крови и мочи будет позднее.

Источники ФАН также подтвердили, что уголовное дело в отношении актера переквалифицировали. Ранее за ДТП ему грозило до семи лет лишения свободы, теперь — до 12.

«Дело переквалифицировано на ч. 4 п. а статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — уточнили источники.

Отмечается, что на допрос актера не вызовут. Во вторник следователь СУ ГУ МВД будет ходатайствовать об избрании меры пресечения.

Накануне вечером на Смоленской площади в центре Москвы произошла авария с участием Ефремова. Пьяный актер находился за рулем своего внедорожника Jeep Grand Cherokee. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем LADA, уточняет «Газета Кемерова».

Источник в экстренных службах ранее сообщил ФАН, что от полученных травм водитель второй машины скончался. В отношении Ефремова возбудили уголовное дело.

В мае известный артист жаловался, что не может употреблять спиртное как прежде, потому что он не «домашний алкоголик», а из-за пандемии все заведения закрыты. Ефремов признался, что раньше после репетиций и спектаклей ему было удобно заходить в какое-нибудь общественное заведение «на час-полтора», чтобы выпить, а затем вернуться домой, где все уже спят.