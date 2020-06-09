Стебунов рассказал, как оказался на месте ДТП с Ефремовым

Москва, 9 июня. Актер Иван Стебунов опроверг слухи о том, что вместе с женой находился в машине Михаила Ефремова во время ДТП на Смоленской площади.

«Меня не было в машине. Мы сейчас узнаем, что нас обвиняют, что мы были в машине. Нас [его и его жены] не было близко в машине», — заявил артист в комментарии телеканалу «360».

По его словам, об аварии с участием Ефремова ему сообщила некая актриса. Тогда Стебунов вместе с женой приняли решение поехать на место ДТП и поддержать Ефремова. Через несколько минут на место аварии прибыл актер Сергей Гармаш.

Стебунов отметил, что после аварии Ефремова доставили в отдел полиции, после этого отправили в больницу.

«То, что случилось, это трагедия. Он сам в шоковом состоянии. Это шок для всех», — добавил Стебунов.

В понедельник в Москве на Смоленской площади произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. Актер, будучи за рулем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Сам он не пострадал, однако второй водитель получил тяжелые травмы. Позже мужчина скончался в больнице.

Правоохранительные органы переквалифицировали уголовное дело в отношении актера на часть статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что якобы Стебунов с супругой находились в машине в момент ДТП. Несколько дней назад Стебунов опубликовал фото с Чулпан Хаматовой и Михаилом Ефремовым, подписав «верной дорогой стоим, товарищ». После аварии поклонники Стебунова стали оставлять злостные комментарии. Артиста критиковали за то, что он сел в машину к пьяному Ефремову.