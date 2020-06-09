Эксперты Роскачества рассказали, сколько фруктов и овощей нужно есть для похудения

Москва, 9 июня. Людям, которые стремятся сбросить лишние килограммы, нужно добавить в свой рацион питания фрукты и овощи в определенном количестве. Рекомендации подготовили специалисты Роскачества.

Желающим похудеть необходимо съедать по три порции овощей и две порции фруктов в день. Для безопасной потери веса и во избежание стресса для организма число потребляемых калорий нужно снизить на 15–30%, пишет «ФедералПресс». В Роскачестве также посоветовали завтракать в течение первого часа после пробуждения и принимать пищу через каждые четыре часа. По словам экспертов, ужинать нужно за 3–4 часа до сна.

«Половина вашей тарелки должны занимать овощи, четверть — нежирный белок, другая четверть — медленные углеводы», — отметили специалисты, заметив, что быстрые углеводы нужно исключить из рациона питания.

Также необходимо не забывать о воде и выпивать в течение дня свою норму. Так, по информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), норму рассчитать просто: она составляет 30 мл на 1 кг массы тела. Воду важно пить медленно, а не залпом, подчеркнули в Роскачестве.

«Пробиотики и бифидобактерии, содержащиеся в кисломолочных продуктах, тоже нужны, потому что они восстанавливают микрофлору, и человек начинает хотеть потреблять полезные продукты», — говорится в сообщении организации.

Кроме того, для желающих привести себя в норму есть еще несколько правил. Во-первых, нужно ложиться спать до полуночи, так как это влияет на выработку гормонов и количество съеденного за день. Об этом сообщает телеканал «360». Во-вторых, в день нужно проходить 10 тысяч шагов.

Эксперты Роскачества ранее составили список самых безопасных продуктов на полках российских магазинов. Специалисты провели исследование и выяснили, что наиболее безопасным продуктом является водка, а самым опасным — шашлык. Также в рейтинг продуктов, не представляющих опасность, попало растительное масло.