События в Ираке 8 июня: крушение американского самолета C-130, обстрел Багдада и погромы

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» подводит итоги за сутки и рассказывает о произошедших в Республике Ирак событиях.

Аварийная посадка C-130 ВВС США

Агентство Sky News Arabia со ссылкой на местные источники в правоохранительных структурах Ирака сообщило о крушении военно-транспортного самолета ВВС США C-130 Hercules при посадке на авиабазе Кэмп Таджи в Ираке.

Очевидцы рассказали, что при аварийной посадке корпус самолета загорелся, пожарная команда начала тушить очаг возгорания — сам самолет вынесло за пределы взлетно-посадочной полосы.

В соцсетях сразу же начали выдавать фотографию разрушенного самолета, сделанную при свете дня, за фото крушения, но это фейк — фотография сделана не позднее 2008 года.

2/



4 injuries reported, I can't independently confirm pic.twitter.com/MElwt2Yj67 — Mehrdad Torabi (@mehrdadt1987) June 8, 2020

Иракские и иранские источники распространили слухи о том, что в результате крушения C-130 погибли 13 человек, а еще восемь получили ранения. В Сети успели обвинить в крушении американского транспортника очередную несуществующую криптогруппировку «исламского сопротивления в Ираке», якобы связанную с Ираном, и увидеть связь с введенными против Ирана санкциями.

صور اولية لتحطم الطائرة العسكرية التابعة لسلاح الجو الامريكي قرب قاعدة التاجي شمال بغداد pic.twitter.com/mxrkKhA8Oz — قناة العهد (@AhadTv) June 8, 2020

На деле все оказалось не так критично.

سواء كانت الرسالة من الله عز وجل والقضيه مجرد حادث أوكانت من عبادة وبيد المقاومين فهذه ألبداية وحتى النهاية كلاماً طویل#العراق_مقبرة_المحتلين pic.twitter.com/9xZL9YMDbM — حسين السيد (@rhY9wmH7QEgEKD5) June 8, 2020

Официальный пресс-релиз Международной коалиции: «8 июня приблизительно в 22.10 по местному времени самолет С-130 ВВС США при приземлении на иракской авиабазе Кэмп Таджи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в стену, что привело к повреждениям самолета и небольшому возгоранию. Пожарные и спасательные команды авиабазы прибыли на место происшествия в течение четырех минут и обеспечили эвакуацию борта. Четверо военнослужащих получили незначительные травмы и находятся в медицинском отделении Кэмп Таджи. Никакой вражеской активности не подозревается, подробности инцидента расследуются. Быстрые действия спасательных команд авиабазы позволили снизить риски для инфраструктуры, минимизировать ущерб и оказать оперативную помощь пострадавшим».

بيان لقوات التحالف المتواجدة في العراق تنفي حادثة الاستهداف وتتحدث عن اصابة 4 ممن كان على متنها اصابات ليست بخطرة .. pic.twitter.com/Icr8jruFee — بشار الساعدي ???????? (@Bashar85saad) June 8, 2020

Под «незначительными травами» подразумевается отравление угарным газом, как сообщают осведомленные источники Fox News.

Споры о причастности «исламского сопротивления» в соцсетях не утихают — пишут, например, четыре дня назад появился очередной ролик, в котором сторонники неизвестно какой по счету криптогруппировки наблюдают за заходящими на посадку самолетами.

فيديو متداول لعملية رصد لطائرة تابعة للتحالف الدولي قبل أربعة أيام في أحد القواعد الجوية #الطيارة_زلكت pic.twitter.com/pvY49iQKon — سومري #313 (@Su9M_313) June 8, 2020

В частности, группировка «Усба Саирин» («Лига революционеров») заявила, что это они подбили американский C-130.

Багдад

Неизвестные обстреляли Международный терминал аэропорта Багдада, выпустив несколько самодельных реактивных снарядов. В Сети уже появилась версия, что это «послание премьер-министру».

Rocket landed near #Baghdad Int’l Airport a few hours ago. No casualties, no damage.



Perpetrators unknown but it seems certain political factions have a message to send to the new PM. pic.twitter.com/cS4igN8c55 — H. Sumeri (@IraqiSecurity) June 8, 2020

На опубликованном в соцсетях видео появилась похоронная команда «Хашд Шааби», занимающаяся погребением жертв коронавирусной инфекции.

الكادرالمتخصص لطبابة #الحشد منذاكثرمن ثلاثةاشهر يعملون ليلا نهارا على دفن ضحايا #كورونا بغض النظرعن دينهم اومذهبهم،اليوم هؤلاءالشجعان انهكواتماما مع ازدياد عددالوفيات،الحشد بحاجةلمتطوعين لديهم القدرة على تغسيل الموتى،الرجاء تعميم الخبر لمساعدةهؤلاء الابطال في اداء واجبهم الانساني pic.twitter.com/whQvdCsI4i — مهند العقابي - Muhand AL ekabiy (@ekabiy) June 7, 2020

Северный Ирак

В провинции Найнава разгорелся скандал: губернатор провинции угрожает министрам хиджры, промышленности и торговли запретить въезд в Мосул, если те не разрешат нанимать местное население для работы.

Mosul Governor Najm Jobouri threats to three Federal ministers: If you don’t employ people from Mosul I will not allow you to enter #Mosul!



Najm is accused of corruption & was forced as Governor on political blocs by US pressure post liberation pic.twitter.com/xbB0TrKJHQ — ????????Iraq & Middle East Updates (@IraqLiveUpdate) June 8, 2020

Проблема с населением провинций, бывших некогда под властью боевиков ИГ1, до сих пор не решена: государственные учреждения крайне неохотно берут на работу тех, кто, как они считают, является «потенциальными террористами», что ведет лишь к дальнейшей фрагментации общества. В соцсетях заявления министра восприняли отрицательно, обвинив его в том, что он коррупционер, ставленник США и вообще преподнес бы ИГ всю провинцию на блюдечке.

Южный Ирак

Уже неделю в провинции Ди-Кар продолжаются протесты и погромы. Если начиналось все как выражение недовольства против губернатора и силовых структур, то к настоящему моменту протест перешел в погромы — запустили даже хэштег #Исправление_пути_революции.

В уезде Сукк Шуйюх перекрыта железная дорога — там протестуют против невыплаты зарплат.

مجموعة من اهالي الرفحاء يقطعون سكك الحديد في سوق شيوخ اعتراض على تخفيض رواتبهم#تصحيح_مسار_الثوره pic.twitter.com/ZmlAbkkf70 — Ail (@Ail56080500) June 8, 2020

А недовольные наличием «рассадника инфекции» в виде единственной в провинции Ди-Кар лаборатории по тестированию на наличие COVID-19 просто взяли и сожгли ее.

Vandals attempted to burn down the only COVID-19 lab in the city of Nasriya.



Annouced reason is they ‘refuse’ testing to take place close to their homes.



Iraq’s health workers and health facilities in urgent need of protection. pic.twitter.com/314WjSx4Mu — мυнαммα∂ αℓ-ωαєℓι (@muhammadalwaeli) June 9, 2020

В ходе столкновений с протестующими пострадали полицейские.

والله هضيمة هاي الابطال

هيج تناهن من كم زعطوط

مدفوع الثمن ومغسول دماغه

لكم هذولة ابطال العراق

مع الاسف حكومة فاشلة

عايفتهم بهل وضع#لا_نريد_مفاوض_ذليل pic.twitter.com/oQYbi3pFlF — بنت العراق (@stars_iiq) June 7, 2020

Стоит отметить, что от коронавируса был и положительный эффект — например, создание дополнительных рабочих мест из-за строительства полевого госпиталя для больных коронавирусной инфекцией.

استمرار العمل في مشروع المستشفى الميداني للمصابين بفيروس #كورونا في محافظة

ذي قار - سوق الشيوخ



من قبل المقاومة الاسلامية كتائب حزب الله . pic.twitter.com/A19DI8qWxo — كاف - Kaf (@center_kaff) June 7, 2020

Уроженка Басры объявила о запуске инициативы по открытию памятника убитому в результате авиаудара Коалиции 3 января 2020 года Абу Мехди аль-Мухандису, который сам был родом из Басры. Местная жительница хочет добиться необходимого общественного резонанса, чтобы губернатор согласился на создание памятника.

مناشدة وطنية من امرأة بصرية الى محافظها اسعد العيداني بوضع تمثال لقائد النصر

شارك المنشور ليصل الى جميع المعنيين وبالأخص محافظ البصرة pic.twitter.com/qxZMb9ZEaB — مجلة العهد المتجدد (@AlAhdmutajadid) June 7, 2020

Иракский Курдистан

Террористическая «Рабочая партия Курдистана» объявила о смерти полевого командира Касема Анджина, члена исполкома РПК, в результате авиаудара ВВС Турции 27 мая по деревне Сфара в горах Джебель Асус на севере провинции Сулеймания. Настоящее имя Касема Анджина — Исмаил Назлак Олу, родился в Турецком Курдистане, вступил в ряды РПК в 1989 году.

TCŞ ve JCA: Heval Kasım Avrupa gençliği için örnektir

PKK MK üyesi Kasım Engin’in (İsmail Nazlıkul) şahadetine ilişkin açıklama yapan TCŞ ve JCA, “Heval Kasım’ın yaşamı, ülkeye ve Önderliğe bağlılığı tüm Avrupa gençliği için bir örnek olmaktadır” dedi. https://t.co/T7y0lSbrRu — _Bazarcıx ▫️Evîn jiyanê ✌️???? (@4678quzulkurt_) June 8, 2020

В режиме реального мнения публикуем обновления обстановки в Ираке на нашем Telegram-канале.

1 Организация запрещена на территории РФ.