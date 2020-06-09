Ефремову после смерти пострадавшего в ДТП грозит 12 лет тюрьмы

Москва, 9 июня. Правоохранительные органы переквалифицировали дело в отношении актера Михаила Ефремова после смерти пострадавшего в аварии с его участием в Москве.

Как уточнили в полиции, после смерти пострадавшего уголовное дело переквалифицировали на часть статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Во вторник стало известно, что водитель, пострадавший в аварии, погиб.

Напомним, актер Михаил Ефремов, который в понедельник вечером спровоцировал крупное ДТП в центре Москвы, на камеру полицейским признал свою вину. Во время дачи показаний он также заявил, что выпил перед тем, как сесть за руль.

Видео, опубликованное телеканалом RT, было сделано после аварии. На кадрах отчетливо видно, что актер с трудом говорит и стоит на ногах. Он перебивает речь полицейского и заявляет: «Я виноват». На вопрос правоохранителя: «Вы выпили?», актер признается: «Да».

Напомним, в Москве на Смоленской площади произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. Актер, будучи за рулем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Сам он не пострадал, однако второй водитель получил тяжелые травмы. Чтобы извлечь его из искореженной машины понадобилась бригада спасателей МЧС.