Команда Медведчука ждет ответа ООН по поводу секретных биолабораторий США

На Украине парламентская оппозиция продолжила раскручивать крайне неудобную для власти тему — вопрос немедленного закрытия биолабораторий США по стране. В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» указали, что в них проводят опасные исследования в черте крупных украинских городов при полном попустительстве правительства. Запрос, подписанный десятками депутатов Рады, уже отправлен в Организацию Объединенных Наций. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

На днях получил новый импульс скандал вокруг военных лабораторий США на Украине. Депутат Верховной рады от ОПЗЖ, экс-замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин публично обвинил официальный Киев в сокрытии правды о действующих на территории страны 15 военных биологическиx лабораторияx Америки. Он напомнил: когда партия обратилась с вопросом к президенту Владимиру Зеленскому, тот после паузы переадресовал его премьер-министру, а Шмыгаль в свою очередь — в министерство здравоохранения.

Политик сообщил СМИ, что получил от Минздрава сразу два ответа, причем взаимоисключающих. В одном из писем глава МОЗ Степанов утверждал, что «на Украине отсутствуют американские биологические лаборатории». В другом было написано, что «американские лаборатории не ведут хозяйственную деятельность на Украине». В ведомстве уточнили, что США лишь «предоставили техническую помощь лабораториям Украины, модернизировав их в рамках программы предотвращения распространения биологического оружия». Комментируя эту несостыковку, депутат заявил: «Отсутствуют» и «не ведут хозяйственную деятельность» — это, как говорят в Одессе, две большие разницы». В Службе безопасности Украины сказали, что «в стране нет никаких иностранных исследовательских объектов», и призвали «не распространять фейки по этому поводу».

Все отговорки различных ведомств Кузьмин назвал откровенной ложью и лицемерием и напомнил, что еще в конце апреля 2020 года посольство США на Украине прямо сообщило, что Пентагон вместе с украинским правительством «работает над мирным изучением опасных вирусов». По мнению политика, американские биолаборатории занимаются в его стране разведкой, работают над созданием бактериологического оружия, а также тестируют на украинцах вредоносные вирусы.

Кузьмин заявил, что руководство ОПЗЖ намерено подготовить целый ряд депутатских запросов во все международные структуры о работе военных биологов США на территории Украины. Депутат отметил, что очень ждет реакции из ООН, куда в конце мая он и лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук направили жалобу на «незаконную работу в стране бактериологических лабораторий Штатов».

Проблемой биоугрозы, исходящей от лабораторий, озабочены и другие вменяемые члены украинского политикума. По словам политолога Дмитрия Скворцова, американские биолаборатории рассматриваются Пентагоном как производители биологического оружия.

«На территории Украины ни до 1991 года, ни после не разрабатывали биологическое оружие. А теперь военных лабораторий в стране сразу 15, причем их деятельность абсолютно непрозрачна и неподотчетна. Отсюда вывод: данные объекты созданы Пентагоном как производители биологического оружия. Иначе зачем ставить целью предотвращение распространения «технологий, вирусов и патогенов», применяемых при разработке биологического оружия, на объектах, где это оружие никогда не разрабатывалось?» — задается вопросом он.

С точки зрения эксперта, «украинская власть — от руководства Минздрава до президента — абсолютно не представляет, что именно, как и с какими целями происходит на этих объектах». Более того, напомнил Скворцов, американские дипломаты во главе с послами США всегда активно «курировали» работу биолабораторий, участвующих в программах Пентагона.

«Несколько лет назад, когда директор Луганской ветлаборатории отказался подписать акт принятия работ у субподрядчика из США, в Луганск отправился лично посол Джон Теффт. Вскоре американцы поменяли коды на замках лаборатории, чтобы никто из сотрудников-украинцев не мог попасть в «модернизированное» помещение. В итоге целый этаж лаборатории оказался недоступен ее формальным владельцам», — добавил аналитик.

Он также констатировал, что еще в 2013-м госорганы Украины официально признали, что работа биолабораторий несет угрозу для граждан. Тогда руководство Минэкономразвития официально сообщило: работа этих объектов «ставит под угрозу биологическую безопасность государства, персонала лабораторий и жителей городов, где они размещены».

«Но, как видим, только у Медведчука хватило решимости заявить о смертельной опасности, исходящей от деятельности заокеанских кураторов Украины, — заметил Скворцов. — Благодаря политическому весу Медведчука вопрос биолабораторий, участвующих в программах Пентагона, вскоре будет рассматриваться в Организации Объединенных Наций».

Политический комментатор Ирина Гаврилова отметила, что «все настоящие патриоты давно бы пришли пикетировать посольство США, вместо того чтобы нападать на штаб-квартиру Медведчука». Она напомнила, что разоблачение работы американских биолабораторий странным образом совпало с нападением радикалов из «Национального корпуса» на офис политика (оно случилось 23 мая).

«Почему сторонники «независимой и суверенной Украины» вместо пикетирования посольства США взрывали офис Медведчука. Адрес, что ли, перепутали? — задалась вопросом аналитик.— По логике, вся эта свора активистов должна интересоваться причинами появления в стране биолабораторий Штатов, работающих под прикрытием и на деньги Пентагона. Что делают, какие штаммы разрабатывают, почему информация об их деятельности совпала с пандемией коронавируса? Может, «вашингтонские братья» используют украинцев как подопытных кроликов?»

Вместо того, чтобы потребовать отчет у власти, говорит Гаврилова, радикалы атаковали офис Медведчука.

«Но нет, националистов это совершенно не волнует, как не волнует их и колониальный статус нашей страны. Зато они напали на штаб Медведчука, который выступает за мир на Украине и за независимость от МВФ и США, — заявила эксперт. — Истерика псевдопатриотов прозвучала в унисон с нервной реакцией Госдепа. Один из его руководителей, Джордж Кент, открыто обвинил Медведчука в раскручивании скандала, который бьет по позиции Америки на международной арене».

По ее мнению, активность команды Медведчука поломала планы США потребовать «компенсацию за коронавирус» у Китая.

«После того, как информация о биолабораториях на Украине всплыла в информполе, она была прямо подтверждена сотрудницей посольства Штатов Кристиной Квин. После этого Россия и Китай выставили свои претензии Вашингтону по поводу «игр» с опасными вирусами и тем самым поломали планы Америки обвинить Китай в распространении COVID-19», — резюмировала аналитик.

Напомним, скандал вокруг биолабораторий начался 14 апреля 2020 года. Тогда Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин написали запрос на имя президента Зеленского. Они сообщили гаранту, что у США есть более 400 бактериологических лабораторий по всему миру, в том числе 15 — на Украине. В них работают только американцы, а финансирует исследования напрямую Пентагон. Сегодня такие лаборатории находятся в Одессе, Виннице, Ужгороде, по три — в Киеве и Львове, а также в Херсоне, Тернополе и т. д.

По данным ОПЗЖ, лаборатории возникли при режиме бывшего президента Виктора Ющенко, в 2005 году. Тогда Пентагон и Минздрав Украины заключили соглашение о сотрудничестве «по профилактике патогенов и экспертиз, способных быть использованными для развития биологического оружия». Согласно соглашению, в украинских лабораториях могут вестись исследования образцов таких опасных патогенов, как желтая лихорадка, лихорадка Западного Нила и возбудители туберкулеза. Бюджет программы составляет 2,1 миллиарда долларов.

Появление биолабораторий странным образом совпало с несколькими вспышками смертельных болезней в стране, отмечают в партии. Так, в 2009-м в Тернополе 450 украинцев пострадали из-за редкого вируса, вызывающего геморрагическую пневмонию. В 2014-м на Украине была вспышка неизвестно откуда взявшейся холеры, заболели 300 человек. В январе 2016-го в Харькове 20 военнослужащих погибли от вируса, похожего на грипп, а через два месяца от него умерли еще 364 человека.