Дочь Ефремова готова помочь семье погибшего в ДТП с ее отцом водителя

Москва, 9 июня. Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария заявила, что готова помочь семье мужчины, погибшего в ДТП с участием ее отца. Об этом она написала в своем Instagram.

«Если у кого-то есть контакты его семьи, я готова с ними связаться и как-либо помочь им (финансово я особо не помогу, потому что пока без работы, но хотя бы сбор организовать можно или психолога оплатить)», — предложила девушка, узнавшая, с какими тяжелыми последствиями столкнулись родные водителя службы доставки.

Позднее наследница артиста сделала публикацию, в которой сообщила, что необходимые контакты найдены, и завтра она будет думать над тем, как поддержать пострадавшую сторону.

Ефремова также отметила, что не одобряет поступок отца и поведение тех, кто находился с ним в машине. Девушка считает, что актер должен понести ответственность, которую в этой ситуации предусматривает закон, хотя ей бы и не хотелось, «чтобы его посадили».

Этой ночью известный российский актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и на большой скорости влетел в фургон службы доставки. По словам очевидцев, артист был сильно пьян и даже не мог внятно ответить на вопросы сотрудников ГАИ, пишет портал «Утро.ру».

Источник в экстренных службах сообщил Федеральному агентству новостей, что от полученных травм водитель второй машины скончался. В отношении Ефремова возбудили уголовное дело.

Как передает «Газета Кемерова», пока артист отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.