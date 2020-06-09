Две новые льготы готовят для пенсионеров в России

Москва, 9 июня. Две новые льготы ждут российских пенсионеров в обозримом будущем. Проекты закона поступили на рассмотрение Госдумы.

Так, речь идет о новой доплате к пенсии за возраст. В настоящее время на нее могут рассчитывать все пенсионеры, которым исполнилось 80 лет. Однако депутаты партии ЛДПР предложили снизить возрастную планку до 75 лет.

Вторая льгота уже получила одобрение российского правительства. Пенсионеры могут получить отсрочку по задолженностям по кредитам в случае необходимости. Эта мера поддержки существенно облегчит жизнь пенсионерам, у которых есть долги перед банками. Если у пенсионера общий доход не превышает двух МРОТ, то ему предоставят отсрочку на 24 месяца по кредиту до одного миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что график выдачи пенсий изменится в июне в ряде российских регионов из-за праздничных дней. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Пенсионного фонда России (ПФР). Уточняется, что в России 12 июня является праздничным днем, пенсию за это число можно будет получить 10 или 23 июня.

Пенсионеров также предупредили о новой мошеннической схеме с «перерасчетом пенсий», которую россиянам навязывают недобросовестные юридические организации. Им напомнили, что нельзя сообщать посторонним и вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты и пароли из СМС-сообщений.