Историки призвали политиков обновить систему послевоенного мироустройства

«Живем — читаем — победим!» — первое большое культурное событие после введения режима самоизоляции в Москве состоялось под знаком 75-летия Великой Победы. В павильоне «История отечества» три десятка книг, изданных в последние два года. Почти в каждой — немой вопрос: как мир победил фашизм? Рассекреченные архивы времен Второй мировой войны не оставляют шансов заговорщикам и фальсификаторам истории. Подробности — в видеорепортаже Федерального агентства новостей.

«Я благодарен руководству Роспечати за такую смелость. Шаг правильный. — Сказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин во время посещения книжного фестиваля «Красная площадь». — По-моему, он вдохновляет москвичей и всю страну и говорит о том, что жизнь переходит в нормальное русло».

«Мы думали, что две страны договорились, Иосиф Сталин получил текст пакта о ненападении, подписали, и все. А сейчас мы видим, что немцы присылают рабочий вариант своего текста, а Сталин его улучшает», — показывает корреспонденту ФАН новую книгу «СССР — Германия. 1932–1941 гг.» научный сотрудник Германского исторического института в Москве Сергей Кудряшов.

Среди документов президентского архива оказался немецкий текст договора о ненападении, подписанного 23 августа 1939 года между СССР и Германией, исчерченный зеленым карандашом руководителя Советского Союза.

«Сталин решил сделать его более похожим на договор, и немцы со всем согласились, — комментирует иллюстрации историк. — Он думал, на сколько лет заключать пакт? Правил 25 лет, потом зачеркнул, сделал 10. В Германии этот текст не сохранился, он сгорел во время войны. У нас нет оригинала немецкого. Через русские документы мы видим, что Адольф Гитлер предлагал Иосифу Сталину».

Текст пакта Молотова-Риббентропа и секретного протокола Москве передал Берлин. От предложения руководитель СССР отказаться не смог. Как отметил историк, фюрер предложил Москве беспрецедентное экономическое и научно-техническое сотрудничество. В том числе, кредиты на получение военной техники.

«Мы видим, как немцы постоянно давят на Москву. Отказаться очень сложно, — говорит Сергей Кудряшов. — Никто раньше так не разговаривал с СССР, а тут приходят немцы и говорят: «Мы вам все дадим, не надо поддерживать эту Польшу. Зачем она вам нужна? Только одни проблемы! Когда шли переговоры между французами и англичанами, Сталин предлагал в случае войны военную помощь — 136 дивизий — это огромная цифра! Гитлеру было важно, чтобы эти дивизии не помогли Польше никогда. И он договорился».

Нацистская Германия несет ответственность за развязывание Второй мировой войны. Победу над фашистами одержал Советский Союз. Об этом говорят факты.

«Я внимательно прочитал резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы по поводу начала войны и заявления, которые были сделаны. Ни одного нового документа, ни одного нового факта, который бы давал основание сегодня новым оценкам, — констатирует в интервью корреспонденту ФАН научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. — Но это происходит. Чисто в политических целях! Был назван главный вклад в Победу — США и Великобритании. Нас как будто вообще нет! Я даже обратился к своим американским коллегам, чтобы возобновить нам контакты на какой-то площадке и обменяться мнениями по этим вопросам».

Заявления европейских политиков вынуждают историков напоминать прописные истины. Заодно удается осветить новые детали с помощью рассекреченных документов. Так родилась книга «Польша в борьбе за Восточную Европу. 1920–2020 гг.».

«Цель была показать драматическую историю борьбы Польши, ее стремление обрести лидерство в Восточной Европе, показать его механизмы и причины, его результаты достаточно плачевные. И самое главное, поставить вопрос: а мы вообще хотим повторения этих ошибок?» — сказал автор книги, директор Института русско-польского сотрудничества Дмитрий Буневич.

В докладе разведотдела главного штаба польских войск от декабря 1938 года значилось: «Расчленение России лежит в основе польской политики на Востоке... Поэтому наша возможная позиция будет сводиться к следующей формуле: кто будет принимать участие в разделе. Польша не должна остаться пассивной в этот замечательный исторический момент. Главная цель — ослабление и разгром России».

В итоге Вторая мировая война преподнесла миру несколько уроков: нельзя выторговать мир у агрессора, уступками агрессору или за счет других обеспечить собственную безопасность в общемировом масштабе, убежден исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский.

«Что говорили лидеры Франции, Великобритании своему парламенту, самим себе? «Мы направили агрессию гитлеровской Германии на восток. Мы надеемся, что мы будем в безопасности, от нацистов пострадают другие». Что в результате получилось? В войну пришлось вступать всем, — подчеркнул он. — Главная идея книги показать этот настрой, который и сейчас никуда не делся».

Угрожая России новыми санкциями, учениями НАТО на наших границах, переписывая историю руками европейских стран, современные США и ряд европейских стран так же, как и Польша в военные годы, пытаются обеспечить свою безопасность за счет других.

«Польша становится опорой для военной политики США в Европе. Ни Франция, ни Германия не станут строить американские военные базы на своей территории, а Польша вполне может этим заняться, — обрисовывает текущую ситуацию в Прибалтике автор книги, директор Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова. — Конструктивные люди, которые сегодня в Польше есть, вынуждены молчать об этой ситуации, потому что разошлась охота на российских ведьм. Досадно, что это вредит и самой Польше!»

Если бы в антигитлеровском лагере удалось преодолеть атмосферу недоверия, трагедии в истории человечества удалось бы избежать, заявил Константин Могилевский. Историки надеются, что сборник материалов поможет лучше понять поведение Польши на международной арене, в том числе, российским дипломатам.

«70 лет худо-бедно просуществовала система послевоенного мироустройства. Тогда лидеры стран собрались, преодолели разногласия, основываюсь на уроках прошлого, выработали подходы, которые позволили без больших войн прожить эти 70 лет. Ясно, что нужно обновлять эту систему. Сейчас мы видим, такая работа идет. С этим связана и инициатива президента России Владимира Путина по обсуждению этой проблемы с постоянными членами Совета Безопасности ООН», — отметил директор фонда «История Отечества».

Одному из самых острых военных периодов посвящены книги «Мюнхен 1938 год. Падение в бездну» и «Мюнхен-38. На пороге катастрофы». Издательство «Вече» готовится выпустить через месяц сборник «Мюнхенский сговор. Рассекреченные документы Службы внешней разведки России 1933-1939 гг.».

«Прямо из архива внешней разведки нам передали около 400 не издававшихся, только что рассекреченных документов. Честно вам скажу, из еще ни один историк не видел, потому что мы приняли решение, так как они уникальны и имеют огромную ценность как источник, опубликовать факсимильное. Это будет книга 670 страниц, она готова к выпуску», — сообщил во время презентации книг главный редактор издательства Сергей Дмитриев.

По его словам, в новом издании будет отражена вся предыстория Мюнхенского сговора.

«Как Англия, Франция пытались договориться с Гитлером, толкнуть его на СССР, как они нас водили за нос в 1939 году, не заключали с нами договор. Я считаю, что это будет историческая бомба. Ведь на Западе вообще не знают этих документов! Наши западные «партнеры» увидят подноготную всей этой истории. Она охватывает 1933 год, когда к власти пришел Гитлер», — пообещал он.

В год памяти и славы Служба внешней разведки России отмечает 100-летие. К юбилею историки прошерстили недра тайных архивов, их открытия вылились в серию документальных фильмов и 15 книг о руководителях и сотрудниках ведомства. Издания должны появиться на полках книжных магазинов до декабря.

«Сейчас вышли три книги. «Агрессия» — это рассекреченные документы СВР о предвоенном периоде, самая интересная тема, кто доносил, когда начнется война… Книга «Начальники советской внешней разведки» и «Адъютант, его превосходительство», — рассказал Сергей Дмитриев.

До начала Великой Отечественной войны Сталин не доверял выводам разведки, но в ходе войны уже вовсю использовал, например, во время Курской битвы. Недавно Служба внешней разведки России рассекретила имена семи своих сотрудников. Слава разведчиков — как правило, результат предательства или неудачи. Но в истории ВОВ у них было немало побед.

«Как рассказывали ученики Кима Филби, бывали случаи, когда британская разведка получала информацию из Берлина. Материал совершенно секретный ложился на стол Уинстону Черчиллю, а менее чем через сутки был уже на столе у Сталина», — отметил Константин Могилевский.

На фестивале историки также представили публике новые книги из серии «Сталинские танкисты. Организация войск, прохождение службы, униформа», «Моя страна Россия» и «Книги Памяти и Славы». Последнюю можно будет увидеть на крупнейших книжных ярмарках страны и мероприятиях акции «Эшелон Победы» Министерства обороны России.

Ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что Запад попытается дестабилизировать обстановку внутри страны перед голосованием по поправкам в конституцию.