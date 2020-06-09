Прага после высылки российских дипломатов назвала «важнейшую трудность» Чехии

Прага, 9 июня. Пресс-секретарь чешского президента Милоша Земана Йиржи Овчачек, комментируя историю с высылкой российских дипломатов из государства, назвал утечку данных в средствах массовой информации «важнейшей трудностью» Чехии, которая не позволила спокойно разобраться в ситуации.

Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш рассказал, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух дипломатов РФ, что связано с историей о якобы перевозке в Чехию российским дипломатом яда рицина.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия предпримет ответные меры в отношении Чехии, власти которой ранее выслали двух российских дипломатов.

Она добавила, что власти Чехии нанесли целенаправленный удар по российско-чешскому сотрудничеству. Одним из таких ударов стал демонтаж памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге, а также другие странные инциденты.

Власти Чехии объявили двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата после фейка местного издания Respekt. Его сотрудники утверждали, что в Прагу будто бы прибыл представитель российских спецслужб, чтобы отравить чиновников, причастных к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу.

Посольство РФ в Чехии назвало высылку дипломатов «сфабрикованной провокацией» и «недружественным шагом». МИД России, в свою очередь, пообещал адекватный ответ на такие непорядочные действия.

Замглавы Россотрудничества Михаил Брюханов уточнил ранее, что дипломаты должны покинуть страну в течение 48 часов. Ведомство ищет возможности для их вывоза в Россию, но транспортировка осложняется ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.

Тем временем депутат Госдумы Юрий Швыткин предложил вынести в ООН вопрос о передаче России памятника маршалу Коневу.