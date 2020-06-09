Клинцевич объяснил, почему Германия пригрозила США санкциями по «Северному потоку – 2»

Германия понимает, что в желании Соединенных Штатов остановить Россию нет здравого смысла. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал член Совета Федерации, сенатор Франц Клинцевич.

Ответ Берлина

Германия считает неприемлемыми экстерриториальные санкции Соединенных Штатов в отношении «Северного потока – 2», депутаты бундестага допустили вероятность введения ответных мер против Вашингтона.

Соединенные Штаты собираются расширить ограничительные меры против «Северного потока — 2». Новые ограничения могут коснуться трубоукладчиков «Фортуна» и «Академик Черский», которые должны завершить проект.

«Нынешнюю угрозу США наложить экстерриториальные санкции нельзя рассматривать как акт дружбы. Это посягательство на суверенитет Германии и Евросоюза», — заявил глава комитета бундестага по экономическим делам и энергетике, депутат от партии «Левые» Клаус Эрнст.

Ответной мерой могут стать штрафные тарифы для американского сжиженного природного газа (СПГ).

В свою очередь другой немецкий депутат, Тимон Греммельс считает, что американские санкции не помешают завершить строительство «Северного потока — 2», а Берлин продолжит оказывать проекту полную поддержку.

Расклад не в пользу Вашингтона

Как отметил Франц Клинцевич, действия немецких депутатов — это уже не политика, и даже не экономика. Они понимают, что в политических амбициях по остановке России, которые всем навязывают американцы, нет здравого смысла и выгоды.

«Американский СПГ и дороже, и хуже российского газа, который идет по трубопроводу. При этом он еще и дешевле, и качественнее. Здесь нет никакой политики — здесь чистая экономика. Уверен, экономика над политикой победит. Политиканство, которым занимаются американцы, направлено на завоевание рынка. Это игра в одни ворота. Это не пройдет», — пояснил Франц Клинцевич.

По мнению сенатора, сегодня расклад не в пользу Соединенных Штатов. Немцы понимают, что в условиях, когда газ идет из России, какие бы события не происходили (пандемия нового типа коронавируса, ситуация на рынке энергоносителей и прочее), Москва всегда выполняет свои обязательства.

«И газ всегда будет, и будет тепло в домах немецких граждан. Об этом сегодня думают депутаты бундестага. Их позиция никак не связана с каким-нибудь лоббизмом со стороны России, с политикой поддержки Москвы. Они когда нужно, могут и подножку поставить. Но сегодня они будут отстаивать свои интересы, которые может обеспечить только Россия», — заключил Франц Клинцевич.

Ранее депутат Виктор Водолацкий предрек Соединенным Штатам политическое поражение в вопросе санкций против российского трубопровода. РФ доказала, что может гарантировать поставки газа по той цене, которая устраивает европейских потребителей.