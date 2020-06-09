Техногенные катастрофы и проблемы экологии обсудят в медиацентре «Патриот»

Санкт-Петербург, 9 июня. Во вторник, 9 июня, в 14.00, Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Избежит ли Россия экологических катастроф. Как защитить страну от мусора?».

В Норильске произошла экологическая катастрофа, один из резервуаров хранения дизельного топлива получил повреждения, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. Власти узнали о происшествии из социальных сетей. В ситуацию был вынужден вмешаться президент Путин.

Экологическая безопасность — один из приоритетов государственной политики. Меняется схема работы с отходами, появляются мусороперерабатывающие заводы, активно внедряется раздельный сбор мусора.

В то же время в России растет число незаконных свалок, природу не берегут и жители страны, оставляя тонны мусора в лесах и на берегах рек, озер, побережьях морей и океанов. От загрязнения окружающей среды страдают и люди, и животные. Огромные промышленные предприятия предпочитают вкладывать деньги в пиар своих экологических проектов, а не в модернизацию производства под новые экологические требования.

Какие регионы в России наиболее загрязнены? Как подстраивается промышленность под новые экологические требования? Как наказывают за ущерб окружающей среде? Когда в России покончат с огромными мусорными полигонами? Опасны ли мусоросжигательные заводы?

На эти и многие другие вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты — экологи, инженеры, экономисты, журналисты, чиновники и политики.

Вы можете задать свой вопрос в комментариях к этому анонсу на сайте ФАН или в комментариях к трансляции.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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