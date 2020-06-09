В Москве выздоровели еще 5390 пациентов с коронавирусом

Москва, 9 июня. Еще 5390 пациентов с коронавирусом нового типа полностью вылечились от инфекции в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 5390 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 109 737 человек», — сказала она.

По словам Анастасии Раковой, чтобы подтвердить, что человек полностью поправился, врачи проводят специальные исследования. Все пациенты при выписке получают рекомендации, а также им предлагают стать донорами плазмы.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что с 9 июня в Москве прекращается действие ограничений, которые были введены в связи с эпидемией коронавируса. По его словам, в столице значительно снизился уровень распространения инфекции, это позволяет отменить режим самоизоляции и другие превентивные меры. Так, в столице отменят пропускной режим, график прогулок для пожилых, кроме того, начнут работать НИИ, общественные организации, киностудии, а также парикмахерские и салоны красоты.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань, отмечает телеканал «360». Стремительно распространившаяся по миру инфекция привела к тому, что в странах с неблагоприятной эпидемиологической ситуации были приняты ограничительные меры. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19 во всем мире, напоминает НСН.