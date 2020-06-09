Бывший стилист Пугачевой призвал Пригожина и Гогена «прекратить истерию»

Москва, 8 июня. Стилист Джорд Ровалс, работавший с Аллой Пугачевой и Джулией Робертс, остался в ужасе от высказываний «нищих» звезд. Как пишут средства массовой информации, он напомнил о словах продюсера Иосифа Пригожина, актера Гогена Солнцева, которые рассказывали о кризисе в период пандемии.

Стилист призвал их прекратить истерию.

«Я в шоке от всех этих представителей шоу-бизнеса и продюсеров, которые сидят и плачутся», — подчеркнул он.

По данным издания «Собеседник», как уточнил знаменитость, «нищими они только притворяются».

«А когда набивали себе карманы и брали по сорок тысяч евро за сольный концерт, им было хорошо! Тогда они ни о ком не вспоминали», — добавил он.

Иосиф Пригожин заявил, что готов возглавить фонд или ассоциацию помощи людям творческих профессий. По его словам, он мог бы выполнять обязанности в этой организации безвозмездно.

Как уточнил продюсер, для реализации его планов другие артисты должны поддержать его начинание. Супруг певицы Валерии уточнил, что фонд мог бы помогать как молодым начинающим артистам, так и тем, кто уже вышел на пенсию и нуждается в финансовой поддержке.

По его мнению, в фонде могли бы состоять, как артисты, так и композиторы и даже блогеры. Пригожин добавил, что бюджет организации мог бы формироваться из взносов всех артистов. При этом деньги они бы сдавали не чаще одного раза в год. Также продюсер призвал скинуться на лечение российской актрисы Анастасии Заворотнюк.