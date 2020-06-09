Ефремову грозит от 5 до 12 лет тюрьмы за «пьяное» ДТП

Москва, 9 июня. Актер театра и кино Михаил Ефремов может получить до 12 лет тюрьмы за вождение в пьяном виде. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил юрист и правозащитник Матвей Цзен.

«Если Михаил Ефремов будет признан виновным в нарушении ПДД, и [он] находился в состоянии опьянения, это деяние подходит под пункт Б части 4 статьи 264 Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Это серьезное наказание, поскольку есть большой минимальный порог — пять лет минимум», — заметил собеседник ФАН.

В соответствии с российским законодательством состояние опьянения устанавливается только на основании концентрации алкоголя в крови.

«Все будет зависеть от анализа крови. Будем надеяться, что у нас не будет случая «трезвого актера» по аналогии с «пьяным мальчиком», — добавил Матвей Цзен.

Актер Михаил Ефремов устроил ДТП вечером 8 июня в Москве на Смоленской площади. Он вылетел на встречную полосу и протаранил автомобиль «Лада». Пострадавший водитель скончался. Предположительно, Ефремов находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Артист имеет серьезные проблемы с алкоголем. Так, в 2018 году он сорвал спектакль в Самаре, выйдя на сцену пьяным. Тогда артист обматерил пришедших в театр зрителей.

Депутат Госдумы Александр Васильев призвал лишить артиста автомобиля.