Четверть россиян планируют провести отпуск на внутренних курортах

Москва, 9 июня. Около 24% опрошенных россиян запланировали провести отдых в этом году на отечественных курортах. При этом еще более 7% граждан пока только склоняются к этому. Соответствующие данные были получены в ходе опроса, проведенного специалистами приложения для планирования путешествий OneTwoTrip.

Всего в опросе приняло участие более 2,1 тысячи респондентов. 26,5% опрошенных ответили, что наиболее предпочтительным отечественным курортом для них является Крым. 25% процентов склоняются к отдыху в Краснодарском крае. 7,8% хотели бы провести отпуск на Алтае, а 5,9% у Байкала. Об этом сообщает телеканала RT.

«Сразу после открытия границ больше всего россиян (38,1%) хотели бы отправиться в курортные европейские страны — Италию, Испанию, Грецию. 23,4% привлекают страны ближнего зарубежья — речь идет о Прибалтике, Армении и Болгарии», — поясняют эксперты.

Напомним, ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов заявил, что цены на отдых на российских курортах могут увеличиться ориентировочно на 20-30% из-за роста спроса в условиях закрытия границ. Подобный рост возможен в том случае, если ограничения на внешних границах останутся в силе.