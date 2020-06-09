Марков призвал премьера Нидерландов арестовать участников расследования дела MH17

Премьер-министр Нидерландов должен отдать приказ о немедленном аресте членов следственной группы за фальсификации в расследовании крушения малайзийского Boeing. Об этом Федеральному агентству новостей заявил политолог Сергей Марков.

Таким образом он отреагировал на результаты анализа тел экипажа рейса MH17. Как рассказал нидерландский прокурор Тейс Бергер, в ходе экспертизы тел команды было найдено 29 стальных осколков, один из них по форме напоминает бабочку. Уточняется, что этот фрагмент мог являться частью ракеты «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Всего в обломках и телах погибших удалось обнаружить только 370 осколков из восьми тысяч.

При этом специалисты из российского концерна ПВО «Алмаз-Антей» еще в 2015 году доказали, что Boeing был сбит зенитной ракетой 9М38, снятой с производства в РФ с 1986 года и с вооружения российской армии в 2011 году. В ходе экспериментов удалось выяснить, что Boeing не мог быть сбит более современной ракетой 9М38М1, поскольку данный тип боеприпасов оставляет на корпусе повреждения, не обнаруженные на малайзийском самолете.

Директор Института политических исследований Сергей Марков выразил уверенность, что голландская прокуратура в очередной раз пытается фальсифицировать это дело.

«Тела были найдены через какое-то время, а не сразу. Так произошло, потому что место трагедии подверглось ожесточенному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, которые не хотели, чтобы сразу были собраны человеческие останки и вещественные доказательства. Поэтому определить тип осколков в телах достаточно сложно», — отметил он.

Этот «придуманный осколок» в форме бабочки является еще одним свидетельством того, что следствие идет по пути «целенаправленной фальсификации», говорит эксперт.

«При этом органы прокуратуры Нидерландов отказываются брать российские данные. К тому же главный подозреваемый — Служба безопасности Украины, которая имела явный интерес к крушению Boeing, — допущен к расследованию. Это все равно что убийца участвует в следствии. Сейчас также стала известной история с американскими снимками запуска ракеты «Бук». Однако их на самом деле нет, а есть только описание снимков. Американцы предлагают поверить им на слово, но мы не можем это сделать, потому что они лжецы. Суд занимается не тем, что во все верит, а тем, что все проверяет, — констатировал Марков. — Премьер-министр Нидерландов уже сейчас должен отдать приказ о немедленном аресте членов следственной группы и объявить о начале расследования в их отношении».

Следственным органам Нидерландов в любом случае когда-нибудь придется оправдываться за недобросовестный подход к рассмотрению деталей трагедии Boeing, убежден собеседник ФАН.

«Мы не знаем, когда будет вскрыта правда и показано, как осуществляется эта фальсификация. Возможно, это произойдет через два года, а может, уйдет 10 или 30 лет. Но совершено очевидно, что фальсификация будет раскрыта. Действия органов следствия — это преступление перед человечеством и гражданами Нидерландов. Погибло большое количество жителей этой страны, и убийцы должны быть найдены. При этом цель у голландской прокуратуры простая — обвинить Россию в этом преступлении, в поддержке терроризма, а также признать ЛНР и ДНР преступными террористическими организациями. Это точно такая же афера, как обвинение Саддама Хусейна в наличии оружия массового поражения. Было множество факторов, что у президента Ирака его не было, но спецслужбы США настаивали на обратном», — резюмировал политолог.

9 марта в Гааге состоялось первое судебное заседание по делу об авиакатастрофе MH17. Слушания продлились до 13 марта и были посвящены решению технических, организационных и административных вопросов.

Напомним, Boeing-777, совершавший рейс MH17 из Нидерландов в Малайзию, потерпел крушение в июле 2014 года на юго-востоке Украины. Авиакатастрофа унесла жизни 298 человек, которые находились на борту самолета. После крушения была сформирована Международная следственная группа (JIT), которая постановила, что пассажирский борт был якобы сбит ракетой зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».

Киев обвинил в катастрофе ополченцев из ДНР и ЛНР. Они отвергли обвинения, заявив, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. При этом известно, что власти Украины не закрыли воздушное пространство для полетов гражданских лайнеров во время боевых действий на юго-востоке страны.

Из документа, опубликованного впоследствии Службой военной разведки и безопасности Нидерландов, стало известно, что специалисты не нашли в районе крушения ни одного ЗРК «Бук».