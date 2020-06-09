Скончался водитель, пострадавший в ДТП с участием актера Ефремова. События дня. ФАН-ТВ

Возбуждено уголовное дело против Михаила Ефремова Водитель, пострадавший в ДТП с участием Ефремова, умер в больнице. Напомним, ДТП произошло вечером 8 июня в Москве на Смоленской площади напротив здания МИД России. Автомобиль, за рулем которого был Михаил Ефремов, выехал на встречную полосу и врезался в грузовую машину. Сам артист при аварии не пострадал, а водитель второго авто получил серьезные травмы, его доставили в НИИ имени Склифосовского, позже он скончался. По сообщению главного управления МВД России по Москве, Михаил Ефремов в момент аварии находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Против него возбуждено уголовное дело.

Начальнику цеха норильской ТЭЦ предъявили обвинение Начальнику цеха норильской ТЭЦ предъявили обвинение по делу о разливе нефти. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. «Ранее арестованному начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеславу Старостину предъявлено обвинение в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Устанавливаются другие лица, чьи действия или бездействия повлекли как аварию, так и масштабные экологические последствия», — заявила Петренко. По сообщению Светланы Петренко, уголовными делами, возбужденными после разлива дизельного топлива в Норильске, занимаются 17 следователей из главного управления ведомства. Они осмотрели место происшествия, взяли образцы стройматериалов у основания разрушенного резервуара, а также из почвы и воды, провели обыски у владельца ТЭЦ-3 и у подрядчиков, допросили больше 150 свидетелей. Проводятся строительно-техническая и экологическая экспертизы. Возбуждены уголовные дела о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ, порче земли и загрязнении воды и за халатность. Напомним, ЧП в Норильске случилось 29 мая на территории ТЭЦ-3. Из-за разгерметизации одного из резервуаров, вылилось около 20 тысяч тонн дизельного топлива. Значительная часть нефтепродуктов попала в реку Амбарная.

В ВОЗ говорят о возможном росте числа случаев коронавируса Всемирная организация здравоохранения призвала Россию к возможному росту числа случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в ВОЗ в России Мелиту Вуйнович. Она комментирует послабления режима ограничений в Москве, которые вступают в силу с сегодняшнего дня. По словам Вуйнович, важно помнить об эффективных мерах, продолжать выявлять и изолировать случаи коронавируса, защищать медиков от инфекции и поддерживать готовность системы здравоохранения. Представитель ВОЗ подчеркнула, что нужно строго соблюдать правила гигиены и носить маски в общественных местах.