Эксперты ООН направили США письмо о возможных нарушениях по делу Флойда

Москва, 9 июня. Рабочая группа экспертов Организации Объединенных Наций по правам лиц африканского происхождения направила властям США письмо о предполагаемых нарушениях в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Об этом рассказала представитель группы Кристина Сондерс.

По ее словам, письма о предполагаемых нарушениях властям стран обычно направляет специальный докладчик ООН. Правительства должны разъяснять суть предполагаемых нарушений и направить в ответ информацию о статусе расследования.

Как пишет РИА Новости, Бенджамин Крамп, адвокат семьи Флойда, направил письмо в ООН с просьбой вмешаться в расследование происшествия и вынести рекомендации по системной реформе полиции в США.

Напомним, после гибели в Миннеаполисе Джорджа Флойда Соединенные Штаты в течение нескольких недель оказались охвачены беспорядками против полицейского произвола по отношению к темнокожему населению. Пока погромщики разносят магазины, полиция, нацгвардия и гражданские белые становятся на колени перед протестующими.

Как ранее Федеральному агентству новостей пояснил специалист по внутренней и внешней политике США Дмитрий Дробницкий, нынешние волнения в Америке крайне близки по характеру к настоящей гражданской войне.

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию с беспорядками на территории США. По мнению политика, представители Демократической партии США «проиграли все» и из-за этого «все время мешали» президенту страны Дональду Трампу управлять государством.