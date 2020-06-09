После ДТП Ефремов отпущен под подписку о невыезде

Москва, 9 июня. Российский актер Михаил Ефремов после смертельной аварии на Смоленской площади в Москве был отпущен под подписку о невыезде. Об этом сообщает ТАСС.

«Михаил Ефремов был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении», — сообщил источник агентства в правоохранительных органах.

Напомним, вечером в понедельник в Москве на Смоленской площади произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. Актер находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. В результате аварии артист и его пассажиры не пострадали. Однако водитель грузовика, 58-летний Сергей Захаров, получил тяжелые травмы.

Мужчина был экстренно госпитализирован в НИИ им. Склифосовского. В течение всей ночи врачи боролись за его жизнь, однако утром во вторник стало известно, что пострадавший скончался.

На данный момент по факту ДТП в отношении Ефремова возбуждено уголовное дело. Актер может отправиться на семь лет в колонию.