Бывшая супруга Джигарханяна рассказала о его состоянии

Москва, 9 июня. Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что всерьез озабочена ситуацией с самочувствием ее бывшего мужа, актера Армена Джигарханяна.

Ранее друг артиста рассказал средствам массовой информации, что Джигарханян попал в одну из частных московских клиник. Он уточнил, что в этом нет ничего страшного, поскольку актеру раз в месяц-два требуются профилактические процедуры.

По данным портала Teleprogramma.pro, Цымбалюк-Романовская отметила, что не может выйти на связь с бывшим супругом.

«После развода он пострадал намного больше, чем я, потому что его жизнь поломалась. Ему нельзя было менять образ жизни: его перевозили в съемные квартиры, меняли сиделок», — уточнила она.

Ранее в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна опровергли госпитализацию художественного руководителя. Исполняющий обязанности генерального директора театра Елена Гильванова сообщила, что народный артист России находится дома в своей квартире в Староконюшенном переулке.

Напомним, в понедельник в Telegram-канале Baza появилось сообщение о госпитализации артиста. По информации платформы, у актера инсульт, он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее источник из окружения Джигарханяна в интервью Федеральному агентству новостей назвал враньем, что у артиста инсульт.

В последние годы проблемы со здоровьем возникали у именитого режиссера неоднократно. Резкое ухудшение состояния произошло на фоне расставания с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, с которой артист прожил в официальном браке почти два года. Режиссер признался, что женщина принесла ему много боли.