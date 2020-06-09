Пострадавший в ДТП с Ефремовым мужчина скончался

Москва, 9 июня. 58-летний водитель фургона Сергей Захаров, пострадавший в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, скончался в больнице. По предварительным данным, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в экстренных службах.

Ранее ФАН сообщал, что Захаров получил множественные переломы, в том числе травму позвоночника. Чтобы извлечь его из искореженной машины понадобилась бригада спасателей МЧС. Пострадавший был экстренно госпитализирован в НИИ им. Склифосовского. Тем не менее, врачам не удалось спасти жизнь мужчины.

Напомним, что прошлым вечером в Москве на Смоленской площади произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. Актер находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в другую машину.

После пьяного ДТП Михаил Ефремов может отправиться на семь лет в колонию. Виновник ДТП уже признал свою вину, в настоящее время по факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что лечить Ефремова от пьянства уже поздно. Парламентарий потребовал реального срока для артиста за «пьяный ужас», который тот устроил на улицах Москвы.