КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи

Сеул, 9 июня. Северокорейские военные перестали отвечать на звонки по военной линии связи, об этом рассказал представитель Министерства обороны Республики Корея.

Как уточнил представитель ведомства, южнокорейские военные во вторник с утра попытались осуществить звонок по военным линиям связи на западном и восточном участках границы. По данным Yonhap News Agency, на них никто не ответил. Он добавил, что попытки выйти на связь по линии ВМФ через международную сеть связи комммерческих судов также остались без ответа.

Ранее газета The New York Post сообщила, что лидер КНДР Ким Чен Ын «снова пропал». Издание отмечает, что Ким Чен Ын не появлялся на публике уже 12 дней. Разведка США, говорится в статье, может лишь гадать, жив и здоров ли руководитель Северной Кореи. В последний раз он предстал перед объективами камер в конце апреля, когда принял участие в церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений.

Газета пишет, что американские спецслужбы не смогли проверить подлинность снимков и выдвинули версию, что завод мог открыть двойник Ким Чен Ына.

До открытия Сунчхонского завода Ким Чен Ын не появлялся на публике с 12 апреля, что дало почву для многочисленных домыслов в западных СМИ. Южнокорейское издание Daily NK, в частности, сообщило, что руководитель КНДР проходит курс реабилитации после сложной операции на сердце. Затем в соцсетях и средствах массовой информации появились сообщения о том, что северокорейский лидер якобы находится в «вегетативном» состоянии или вообще скончался на операционном столе из-за «дрожащих от волнения рук» оперировавшего его хирурга.