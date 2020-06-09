Губерниев жестко раскритиковал Ефремова за ДТП в центре Москвы

Москва, 9 июня. Российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в грубой форме раскритиковал поступок актера Михаила Ефремова, который в понедельник вечером сел за руль пьяным и спровоцировал ДТП в центре Москвы. В аварии сильно пострадал водитель грузовика 58-летний Сергей Захаров.

«Будь ты проклят, сволочь Миша Ефремов! Слов нет больше… У них коллективная попойка была? Они … нормальные? Стебунов? Жена?» — возмутился в своем Telegram-канале Губерниев.

Он также возмутился, почему актеры не воспользовались услугой «трезвый водитель» и о чем думали пассажиры, когда садились в машину с пьяным водителем. По словам Губерниева, он очень переживает за 58-летнего Сергея Захарова, за жизнь которого в настоящее время борются медики.

Напомним, авария на Смоленской площади произошла вечером 8 июня. Jeep Grand Cherokee, за рулем которого находился Ефремов, вылетел на встречную полосу и лоб в лоб протаранил небольшой торговый грузовик. В салоне вместе с Ефремовым находился актер Иван Стебунов и его супруга Елена Власова.

Уже по первым видео с места аварии, которые публиковали очевидцы в соцсетях, стало понятно, что Ефремов был сильно пьян. С трудом передвигаясь, он, тем не менее, с беспокойством спросил у окружающих: «Точно никто не умер?». Чуть позже представитель московского управления МВД РФ сообщил журналистам, что медицинское освидетельствование подтвердило, что Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения. Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов может отправиться на семь лет в колонию после пьяного ДТП, устроенного им на Смоленской площади в Москве.