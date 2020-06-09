Жена Джигана набрала шесть кг и стала блондинкой

Москва, 9 июня. Супруга известного под псевдонимом Джиган рэпера Дениса Устименко-Вайнштейна, модель и предпринимательница Оксана Самойлова опубликовала фотографию в новом образе. Снимок размещен на официальной странице звезды в соцсети Instagram.

Самойлова предстала в кадре сидя на диване с длинными светлыми волосами и в облегающей тело спортивной одежде. В подписи к фото модель отметила, что набрала шесть кг и стала блондинкой.

«Только не говорите, что мне не идет. Я, конечно, вряд ли решусь когда-нибудь быть блондинкой больше чем на пару часов, но так хочется иногда. И плюс шесть кг, по-моему, мне тоже идут», — отметила модель.

К настоящему моменту публикация собрала более 1,1 млн лайков. В комментариях подписчики оценили новый образ Самойловой, отметив сходство модели с американской певицей Ким Кардашьян. Многие писали, что звезда «прекрасна всегда и везде» и что не заметили шести килограммов, о которых она говорила.

«Плюс 6 кг сели как надо ни капельки не портят», — заявил один из подписчиков.

«Оксана, хоть блондинка, хоть брюнетка — красотка. Я завидую тем, кто может кардинально подкрасится», — написала другая поклонница.

Семья Самойловой и Джигана оказалась в центре скандала несколько месяцев назад, когда выяснилось, что в жизни супругов все не так гладко, как кажется. Супруги были вместе больше 10 лет, за это время у них появились четверо общих детей: три дочери и новорожденный сын. Но Самойлова устала терпеть измены мужа.

Последней каплей стало то, что сразу после рождения четвертого ребенка Джиган увлекся алкоголем и наркотическими веществами. В результате модель подала на развод. Пока супруги продолжают жить вместе и воспитывать детей, рэпер надеется на возвращение былых отношений.