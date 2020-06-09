Канделаки прокомментировала ДТП с участием Ефремова в Москве

Москва, 9 июня. Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Мнением она поделилась в своем телеграм-канале.

Канделаки отметила, что вместо восхищения талантом Ефремова, поклонники вынуждены видеть артиста «героем» криминальной хроники. По мнению телеведущей, актер «убивает себя»

«Мне очень жаль видеть, как блистательный русский артист Михаил Ефремов убивает себя, да еще и вот таким общеопасным способом», — написала Канделаки.

Телеведущая отметила, что ей жаль пострадавшего в аварии водителя. Канделаки надеется, что медикам удастся спасти его жизнь. Телеведущая также призналась, что ей жаль и Ефремова, в «послужном списке» которого должны быть не «жертвы его ошибок», а благодарные зрители.

Сложившуюся ситуацию Канделаки охарактеризовала словами «нелепо и обидно».

Авария произошла в понедельник вечером у дома №3 на Смоленской площади в Москве. Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Lada. В ДТП пострадал водитель отечественного авто, его доставили в институт Склифосовского. Экспертиза показала, что в момент ДТП актер был в состоянии алкогольного опьянения.

Ефремов не стал отрицать свою вину. СМИ опубликовали видео, на кадрах которого отчетливо видно, что актер с трудом говорит и стоит на ногах. Он перебивает речь полицейского и заявляет: «Я виноват». На вопрос правоохранителя: «Вы выпили?», актер признается: «Да».

МВД РФ возбудило в отношении Ефремова уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Актеру грозит до семи лет лишения свободы.