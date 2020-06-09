Экс-глава Екатеринбурга Ройзман госпитализирован с коронавирусом

Екатеринбург, 9 июня. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман оказался госпитализирован в местную больницу после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал сам политик. Он пояснил, что инфекция уже поразила легкие, однако заболевание протекает без осложнений.

«У меня ковидная пневмония, меня госпитализировали в больницу №40 Екатеринбурга. Я на общих основаниях, в обычной палате. КТ показало, что у меня поражение легких», — цитирует Ройзмана ТАСС.

Он также заявил, что хочет на своем примере обратить внимание на опасность коронавируса. По словам Ройзмана, заболевание начинается как обыкновенная простуда. Тем не менее, в настоящее время экс-мэр Екатеринбурга чувствует себя нормально, без кашля или высокой температуры.

Напомним, ранее главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников заявил, что постоянный стресс снижает иммунитет и может привести к заражению коронавирусом. Врач также отметил, что в настоящее время необходимо избегать непроверенной информации, а также не верить мифам, так как это может стать причиной возникновения необоснованного страха.