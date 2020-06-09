Отдых в России может подорожать на треть

Москва, 9 июня. Цены на отдых на российских курортах может увеличиться ориентировочно на 20-30% из-за роста спроса в условиях закрытия границ. Такое мнение высказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.

Он пояснил, что подобный рост возможен в том случае, если ограничения на внешних границах останутся в силе. При этом он отметил, что повышение цен на курортах внутри страны будет вызвано не столько желанием туроператоров отбить упущенную прибыль, сколько увеличившимся спросом на отечественные курорты.

«Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, и турсезон в этом году короче. Все это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены. По имеющейся информации и по тому, как происходит бронирование на июль–август, видно, что цены могут подняться значительно. То есть более чем на 20–30%», — пояснил эксперт в интервью газете «Известия».

При этом он отметил, что рынок въездного туризма в России, скорее всего, может оказаться нулевым. По словам эксперта, в частности, китайские туристы вернутся в Россию не раньше следующего года.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что более десяти новых внутренних туристических маршрутов в России будет разработано в самое ближайшее время. Новые направления будут открыты летом. Ключевыми направлениями являются Калининградская область, Хакасия, Байкал и Алтай. Российское правительство намерено поддержать грантами предпринимателей по созданию кемпингов и эко-проектов.