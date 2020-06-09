Вера Брежнева удивила фанатов снимком молодой матери

Москва, 9 июня. Российская исполнительница, экс-солистка группы «Виа ГРА» Вера Брежнева опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию матери, поздравив ее с днем рождения. Снимок 68-летней родственницы популярной певицы сильно удивил поклонников.

В подписи под фотографией Брежнева эмоционально поздравила маму, назвав ее «богиней», «лучшим примером» и «другом». Она также отметила, что в этом году ее мама отмечает этот праздник впервые за много лет без дочери.

«Люблю и ценю эту восхитительную женщину каждый день, но сегодня особенно», — написала Брежнева.

В комментариях многие подписчики певицы отметили, как она похожа на свою мать, а также присоединились к поздравлениям.

«Как похожи, здоровья маме и любви!», «Всего самого хорошего ей. Здоровья и радости побольше!», «Такая молодая», — пишут подписчики Веры Брежневой.

Напомним, ранее исполнительница поделилась тем, что на самоизоляции ее настигла депрессия. Вера Брежнева призналась, что последнюю неделю провела буквально в слезах. По словам знаменитости, раньше, когда у нее начиналась печаль, она отводила целый день, чтобы погрустить «по полной», однако в этот раз ситуация вышла из-под контроля.