После рекордного ливня в Благовещенске ввели режим ЧС

Благовещенск, 9 июня. Власти Благовещенска ввели режим ЧС после сильного ливня, который прошел в понедельник вечером и за несколько часов принес почти месячную норму осадков. Об этом во вторник сообщила пресс-служба городской администрации.

За несколько часов в Благовещенске выпало 82 мм осадков, что составляет 90% от месячной нормы для июня. В мэрии назвали дождь опасным метеорологическим явлением.

«По словам синоптиков, ливень такой интенсивности можно назвать тропическим. В целях проведения аварийно-восстановительных работ в Благовещенске введен режим ЧС», — говорится в сообщении.

Постановление о введении режима ЧС подписала мэр Благовещенска Валентина Калита.

Сотрудники коммунальных и экстренных служб ликвидируют последствия ливня. На девяти перекрестках города произошло частичное подтопление дорог. На нескольких подстанциях произошло отключение энергоснабжения, оно было восстановлено до 01.25 по местному времени (20.25 8 июня по Москве).