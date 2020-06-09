Сенатор Пушков ответил на слова американского историка о «расизме» в России

Москва, 9 июня. Декану факультета афроамериканских исследований в Принстонском университете Эдди Глоду лучше не лезть со своими рассуждениями о якобы существовавшем расизме в России. Такое мнение высказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, сенатор Алексей Пушков в своем Twitter.

Ранее Глод в одном из своих интервью выразил мнение, что попытки американских политиков остановить волну протестов в США свидетельствуют о «предсмертных хрипах умирающей старой Америки». При этом он заявил, что якобы подобная проблема существует не только в Штатах, но и в Европе, а также России.

По мнению Алексея Пушкова, тот факт, что Глод является афроамериканцем, не дает ему права «нести всякую чушь».

«Расизм наблюдается не у нас, а в США. Вот пусть они там и разбираются с этим. А то все каким-то боком пытаются нас приплести», — прокомментировал сенатор в Twitter.

Напомним, после гибели в Миннеаполисе Джорджа Флойда Соединенные Штаты в течение нескольких недель оказались охвачены беспорядками против полицейского произвола по отношению к темнокожему населению. Пока погромщики разносят магазины, полиция, нацгвардия и гражданские белые становятся на колени перед протестующими.

Как ранее Федеральному агентству новостей пояснил специалист по внутренней и внешней политике США Дмитрий Дробницкий, нынешние волнения в Америке крайне близки по характеру к настоящей гражданской войне.