Американская фотомодель удивила подписчиков снимком в прозрачных трусах

Вашингтон, 9 июня. Американская фотомодель популярного бренда женской одежды Fashion Nova Паулин Танто разместила в своем Instagram-аккаунте новую фотографию. Снимок, на котором девушка запечатлена в обтягивающих прозрачных трусах, вызвал бурную реакцию у подписчиков.

На фотографии Танто позирует на фоне природы в белом топе без бюстгальтера и трусах от Fashion Nova с изображением бабочек. Необычный снимок быстро набрал более 315 тысяч отметок «Мне нравится» и более 1 200 комментариев. Во многих из них подписчики Паулин Танто оставляют различные комплименты модели.

«Удивительно!», «Очень здорово!», «Тебе даровано очень много красоты», «Как бы я хотела иметь такую фигуру!», — пишут восхищенные фанаты.

Напомним, ранее популярный зарубежный бренд женской одежды Fashion Nova попал под шквал критики интернет-пользователей из-за дизайна нового купальника. Покупатели обругали модельеров за слишком откровенный фасон. На опубликованном снимке фотомодель Эбби Дауз позирует в синем раздельном бикини. При этом верхняя часть купального костюма оголяет часть ее груди. Из-за того, что одежда лишь частично прикрывает интимные места модели, покупатели пришли в возмущение.