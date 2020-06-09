Умер автор мема про «Доку 2 трейд»

Москва, 9 июня. Умер совладелец регистратора доменов Reg.ru и невольный автор мема про игру «Дока 2» Филипп Гросс-Днепров. Об этом в Facebook написал в воскресенье его брат Павел.

«Филипп.... прости...» — говорится в записи.

Многие пользователи под публикацией приносят соболезнования в связи со смертью Гросс-Днепрова. Совладелец Reg.ru скончался в возрасте 46 лет, пока причины смерти не озвучены.

Гросс-Днепров стал автором популярного в Интернете мема в октябре 2018 года. В эфире передачи Владимира Соловьева на «Вести FM» он описал психологический портрет Владислава Рослякова, который устроил взрывы и стрельбу в керченском техникуме. Гросс-Днепров охарактеризовал юношу, как поклонника игры «Дока 2», в которой, по его мнению, можно убивать людей изощренными способами.

«То есть можешь придумать ту же школу, так же ее взорвать. Но там не изготавливаешь бомбу, можешь использовать различное оружие — можешь делать трейд. Почему называется «Дока трейд» — там идет трейд различным оружием», — заявил эксперт.

Гросс-Днепров также утверждал, что в игре «ты убиваешь зомби, или ты сам есть зомби» и можно «по 10 минут вынимать людям кишки».

После эфира он выразил недоумение, что обсуждают ошибку в названии игры, а не действия «маньяка-олигофрена» и саму трагедию. Гросс-Днепров даже нашел игру, о которой говорил в эфире. По мнению эксперта, все описанные действия игроки выполняют в многопользовательской игре Dota 2, однако ничего из описанного Гросс-Днепровым в ней не оказалось.

Ранее стало известно, что в США в возрасте 69 лет скончалась певица, солистка группы The Pointer Sisters Бонни Пойнтер. Звезда умерла от остановки сердца в понедельник, 8 июня, в своем доме в Лос-Анджелесе.