Модель восхитила подписчиков фото без ретуши

Лондон, 9 июня. Британская модель и актриса Хелен Флэнэген поделилась серией откровенных фотографий и созналась, что для постов в соцсетях в прошлом с помощью фотошопа увеличивала ягодицы. Соответствующую запись она опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

Флэнэген снялась в кружевном розово-голубом комплекте нижнего белья Pour Moi, показав несовершенства своего тела. На фото волосы 29-летней модели завернуты в белое полотенце. В публикации девушка рассказывает о том, что ранее правила свои снимки с помощью фотошопа.

«У меня есть целлюлит, у меня плоская попа. Я фотошопила ее на фотографиях из-за неуверенности в себе», — призналась Флэнэген.

Также модель заявила, что публикует снимки без ретуши, чтобы стать примером для дочерей.

К настоящему моменту публикация уже набрала почти 85 тысяч лайков. В комментариях подписчики с восхищением комментировали внешность Флэнэген и благодарили модель за честность.

«Тебе не нужен фотошоп, потому что ты невероятна!», «Ты выглядишь прекрасно. Спасибо за такой пост!», «Ты красива снаружи и изнутри!», «Не нужно ничего редактировать! На тебя так приятно смотреть» — восхитились подписчики.

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