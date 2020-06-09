Скончалась американская певица Бонни Пойнтер

Лос-Анджелес, 9 июня. В США в возрасте 69 лет скончалась певица, солистка группы The Pointer Sisters Бонни Пойнтер. Об этом в комментарии американскому изданию USA Today рассказала сестра умершей.

Сообщается, что Бонни Пойнтер скончалась от остановки сердца в понедельник, 8 июня, в своем доме в Лос-Анджелесе.

«С большой грустью я должна сообщить поклонникам The Pointer Sisters, что моя сестра Бонни умерла сегодня утром», — пояснила сестра и коллега певицы Анита Пойнтер.

Она также уточнила, что семья звезды «опустошена», женщина попросила «молиться в это время» от имени семьи Пойнтер. По словам Аниты Пойнтер, сестра была для нее лучшей подругой, с которой они в жизни никогда не ссорились.

Напомним, ранее французская оперная певица Мади Меспле скончалась в возрасте 89 лет в Тулузе. По имеющейся информации, артиста ушла жизни в окружении семьи в собственной квартире, расположенной в столице региона Окситания. Как пояснил министр культуры Франции Франк Риестер, Меспле обладала способностью передавать все очень точно и чувственно, а также способствовала продвижению французской культуры на мировых сценах. Певица участвовала в таких постановках, как «Лакме», «Севильский цирюльник» и «Сказки Гофмана».