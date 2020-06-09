Терапевт Кашубина объяснила, кому стоит меньше есть мороженого

Москва, 9 июня. Чрезмерное употребление мороженого опасно только в некоторых случаях. Поэтому, вопреки советам врачей не есть данный десерт часто, следить за его употреблением необходимо далеко не всем. Об этом рассказала врач-терапевт Ольга Кашубина.

По ее словам, ограничивать себя в данном случае стоит тем, кто опасается съесть слишком много углеводов, поскольку самый главный вред от мороженого заключается в сахаре, который в нем содержится. Поэтому десерт не опасен при условии, что человек полностью здоров и у него нет никаких противопоказаний к холодному. Например, болезней десен и зубов, поясняет врач.

«Когда вы едите мороженое, стоит следить за содержанием сахара. Просто, чтобы не превысить дневную норму. Если вы следите за питанием, следует ограничивать количество мороженого», — объяснила в интервью радио Sputnik Кашубина.

Также она отметила, что мороженое может быть не очень полезно для маленьких детей, поскольку десерт влияет на здоровье зубов и способен спровоцировать кариес. Потому терапевт советует родителям заставлять детей чистить зубы каждый раз, после приема лакомства. Другой группой, которой стоит отказаться от мороженого, называются люди с непереносимостью лактозы. В таком случае лучше есть мороженое в небольшом количестве, если человек не страдает аллергией на молоко.

Терапевт также развеяла миф о том, что употребление мороженого в жару может пагубно повлиять на здоровье. Как объяснила Ольга Кашубина, холодный десерт не может настолько резко опустить температуру тела человека, чтобы тот пострадал от ее перепада.