Жириновский рассказал о начале революции в США

Вашингтон, 9 июня. Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию с беспорядками на территории США. Мнением политик поделился в своем телеграм-канале.

«В США верхи не могут, а низы не хотят. Доигрались, началась революция», — написал Жириновский.

По мнению политика, представители Демократической партии США «проиграли все» и из-за этого «все время мешали» президенту страны Дональду Трампу управлять государством.

«Низы это видели и зашевелились. Решили, а давай устроим заварушку. Но после шума наступает тишина. Кладбищенская…» — заключил лидер ЛДПР.

Массовые акции протеста, охватившие многие города США, во многих случаях переросли в акты грабежей и мародерства. Подобные выступления также прокатились по Европе, где они сопровождаются схожими лозунгами.

Возмущение общественности вызвала смерть афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего во время задержания сотрудниками правоохранительных органов. Мужчину подозревали в использовании фальшивых купюр в одном из магазинов Миннеаполиса. Полицейский Дерек Шовин зажал коленом шею Флойда и не реагировал на его крики о том, что тот задыхается. В результате подозреваемый потерял сознание и умер в реанимации. Шовину и трем его теперь уже бывшим коллегам предъявлены обвинения в убийстве.

Ситуацию ранее прокомментировал бывший глава израильской спецслужбы «Натив» и политолог Яков Кедми. По его мнению, ситуация в США ударит по их многочисленным «придаткам» по всему миру, в том числе и по Украине.

Кедми считает, что Вашингтон поставил в полную зависимость многие страны, которые выстраивали свою внешнюю и внутреннюю политику, основываясь на курсе Соединенных Штатов. Но сейчас США показали, что не могут справиться с современными вызовами, поэтому ситуация для их сателлитов меняется кардинальным образом.