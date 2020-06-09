Депутат Строкова предложила разрешить матерям-героиням выходить на пенсию досрочно

Москва, 9 июня. Гражданки России, имеющие звание «Матери-героини» должны уходить на пенсию досрочно. Соответствующее предложение вице-премьеру Татьяне Голиковой направила депутат Госдумы от партии ЛДПР Елена Строкова.

Как пояснила она в своем письме, в настоящее время стоит принимать во внимание сложную демографическую ситуацию и особую потребность в поощрении многодетных семей, тем более матерей-героинь. Поэтому Строкова считает, что правительству РФ необходимо рассмотреть возможность разработки правового основания для выхода на досрочную пенсию матерей-героинь без трудового стажа, поскольку они «посвятили свою жизнь рождению и воспитанию будущего поколения россиян».

«Представляется целесообразным засчитывать в страховой стаж матерям-героиням периоды ухода за всеми детьми. При таких условиях гражданка, родившая 10 или более детей, в итоге сможет получить страховой стаж от 15 лет и более», — поясняет Строкова в своем письме.

В документе депутат также рассказывает, что к ней за помощью обратилась женщина, родившая 13 детей. Однако гражданка не может выйти на пенсию из-за отсутствия трудового стажа. Местные власти аргументируют это тем, что стаж засчитывается только за нескольких детей. При этом звание «Мать-героиня» на сегодняшний день присваивается женщинам, которые родили 10 и более детей.

Напомним, ранее правительство разработало национальный план восстановления экономики, включающий в себя стимулирование роста доходов россиян, а также восстановление рынка занятости и поддержку бизнеса.