Семенович удивила фанатов новым цветом волос

Москва, 9 июня. Российская певица Анна Семенович решила радикально сменить имидж. Экс-солистка «Блестящих» перекрасилась в темный цвет, став брюнеткой. Новый образ она первым делом показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте.

Изменениями в имидже она похвасталась, записав небольшое видео в формате stories. Судя по окружающей обстановке, ролик был записан в салоне красоты. Новый образ она также предложила «оценить» своим поклонникам, запустив опрос с двумя вариантами: «нравится» и «офигенно». Большая часть подписчиков отметила, что подобные радикальные изменения пошли на пользу певице.

Напомним, это не первое перевоплощение Семенович в брюнетку. В 2015 году она стала героиней передачи «Снимите это немедленно». Тогда ведущие шоу Таша Строгая и Наталья Стефаненко предложили солисте «Блестящих» примерить парик, однако певица отметила, что она не может представить себя без светлых волос.

«Вот смотрю в зеркало, я — не я. Чужая женщина. Темные волосы сделали меня старше. Моя детская озорная искра — она пропала», — пояснила тогда Семенович.

Ранее Семенович показала фанатам свою естественную красоту и призналась, что во время самоизоляции задумывалась над кардинальной сменой деятельности.